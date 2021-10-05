На Дону вручили награды лучшим работникам сферы образования

В Ростове наградили лучших работников сферы образования в донском регионе. Торжественная церемония состоялась 3 октября в Ростовском государственном музтеатре.В награждении участвовали депутат Госдумы Федерального Собрания РФ и зампредседателя комитета по образованию и науке Лариса Тутова, а также первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.- Звание «Лучший работник образования Дона» устанавливается в целях поощрения многолетней плодотворной профессиональной и общественной деятельности работников сферы образования, давшей значимые результаты для социального развития Ростовской области, - рассказал Андрей Фатеев. - Также это звание присваивается работникам учреждений, проработавшим в сфере образования региона не менее десяти лет.Почетные награды получили 30 человек. Это представители системы образования Ростовской области из Азова, Батайска, Волгодонска, Гуково, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт. Кроме того, лучшими работниками сферы образования стали сотрудники из Азовского, Аксайского, Багаевского, Дубовского, Заветинского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Неклиновского, Октябрьского, Орловского и Тацинского районов.Каждый номинант получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края», благодарности и благодарственные письма главы региона и Заксобрания Ростовской области.