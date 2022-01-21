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На Дону семь школ перевели на дистанционку из-за коронавируса

На Дону семь школ перевели на дистанционку из-за коронавируса

В Ростовской области на дистанционный формат обучения перевели семь школ. Причиной такого решения стали увеличившиеся случаи заболевания коронавирусом. Об этом 24 января на внеочередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач донского региона Евгений Ковалев.

- Школы полностью закрыты в Неклиновском, Мясниковском и Ремонтненском районах. На одну-две недели учащиеся переведены на дистанционную учебу, - отметил Евгений Ковалев.

Он также отметил, что частично закрыты более 330 классов в 150 школах по всей области. Эта мера необходима, поскольку все чаще регистрируется заболеваемость коронавирусом среди подростков и детей в образовательных учреждениях.

- В целом по школам выявлено 880 случаев заражения у детей и 93 - у персонала, и это лишь половина от прошлых показателей. Несмотря на это, тенденция роста детской заболеваемости налицо, - подчеркнул Ковалев.
Фото: rikasakha.ru
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