На Дону разыскивают пропавшего пенсионера

Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростовской области. 68-летний Александр Бабенко не выходит на связь с 28 января.Дончанин живет в селе Красная Поляна Песчанокопского района. Он перестал отвечать на звонки родственников. Близкие обратились за помощью в поисках мужчины в полицию и к волонтерам.У Александра рост - 167 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в темно-серые брюки, черные сапоги, свитер болотного цвета и зеленую шапку.Пенсионер также может страдать от потери памяти.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего дончанина, просьба обратиться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.