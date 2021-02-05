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На Дону разыскивают пропавшего пенсионера

На Дону разыскивают пропавшего пенсионера
Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростовской области. 68-летний Александр Бабенко не выходит на связь с 28 января.

Дончанин живет в селе Красная Поляна Песчанокопского района. Он перестал отвечать на звонки родственников. Близкие обратились за помощью в поисках мужчины в полицию и к волонтерам.

У Александра рост - 167 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в темно-серые брюки, черные сапоги, свитер болотного цвета и зеленую шапку.

Пенсионер также может страдать от потери памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего дончанина, просьба обратиться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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