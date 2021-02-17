На Дону разыскивают мужчину, сбежавшего из реабилитационного центра

В Каменском районе ищут пропавшего 41-летнего мужчину. Алан Туаев не выходит на связь с 23 октября 2020 года.Алан - уроженец города Владикавказа Республики Северная Осетия. В день исчезновения мужчина находился в реабилитационном центре Воронежа. По неизвестной причине он сбежал из медучреждения. На следующий день его заметили в Каменском районе, неподалеку от поселка Глубокого. С тех пор о местонахождении Алана неизвестно.У пропавшего короткие светло-русые волосы, зеленые глаза. Рост составляет около 180-185 сантиметров. Последний раз его видели в поло с горизонтальными полосками, синей куртке, черных спортивных брюках и такого же цвета мокасинах. С собой мужчина взял спортивную сумку синего цвета и паспорт.Из особых примет: у Алана шрам около 2-3 сантиметров на височной части лица, а на локтевом сгибе и предплечье правой руки - ожоги.Если вы знаете что-либо о местонахождении Алана Туаева, сообщите по номерам: 112, 8 (863) 659-41-21 или 8 (863) 659-41-20.