На Дону пропала без вести 86-летняя пенсионерка

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области разыскивают пропавшую 86-летнюю пенсионерку. Лидия Синатор (Романенко) сутки не выходит на связь с родственниками.Женщина проживает в селе Приморка Неклиновского района. 13 декабря она отправилась из дома в неизвестном направлении и так и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским. Ищут старушку волонтеры поисковых отрядов.У пропавшей рост - 160-164 сантиметра, худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день, когда ее видели последний раз, на ней были куртка синего цвета, спортивные штаны, черные сапоги и серо-голубой берет. Из особых примет: у Лидии травмирована верхняя губа.Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просим сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-62.