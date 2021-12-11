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На Дону пропала без вести 86-летняя пенсионерка

На Дону пропала без вести 86-летняя пенсионерка

В Ростовской области разыскивают пропавшую 86-летнюю пенсионерку. Лидия Синатор (Романенко) сутки не выходит на связь с родственниками.

Женщина проживает в селе Приморка Неклиновского района. 13 декабря она отправилась из дома в неизвестном направлении и так и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским. Ищут старушку волонтеры поисковых отрядов.

У пропавшей рост - 160-164 сантиметра, худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день, когда ее видели последний раз, на ней были куртка синего цвета, спортивные штаны, черные сапоги и серо-голубой берет. Из особых примет: у Лидии травмирована верхняя губа.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просим сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-62.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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