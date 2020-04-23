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На Дону продлят действие льготных проездных за апрель на май

На Дону продлят действие льготных проездных за апрель на май
Фото: krasnodar.bezformata.com
В Ростовской области продлят действие льготных проездных билетов за апрель на май. Об этом 24 апреля сообщил министр транспорта региона Андрей Иванов во время брифинга в региональном пресс-центре для информирования о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По словам Иванова, решение данного вопроса в настоящее время прорабатывается ведомством совместно с Минтрудом.
- Льготники, которые успели купить социальный проездной билет на апрель и не смогли им воспользоваться, получат возможность сделать это в следующем месяце, - пояснил глава министерства транспорта. - Совместно с Минтрудом мы сейчас прорабатываем данный вопрос. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, что бесплатный проезд для льготных категорий жителей Дона был отменён вместе с введением ограничений из-за распространения коронавируса. Ограничения на льготный проезд начали действовать с 28 марта. Аналогичное решение было принято и в администрации Ростова.

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