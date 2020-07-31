На Дону под меднаблюдением остается 6 481 человек с подозрением на COVID-19

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В Ростовской области под медицинском наблюдением находится 6 481 человек. Специалисты подозревают у них наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве 3 августа.Стоит отметить, что большинство жителей области остаются на самоизоляции у себя дома. Так, 6 462 дончанина находятся под контролем у специалистов дистанционно. Медицинские работники звонят пациентам в течение дня по телефону и удостоверяются в их добросовестном соблюдении карантинного режима.В Ростовской области меднаблюдение сняли с порядка 62,6 тысячи человек. А за весь эпидемиологический период контролем специалистов были охвачены более 69 тысяч жителей региона.