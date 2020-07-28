На Дону 6 698 человек находятся под меднаблюдением с подозрением на COVID-19
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В Ростовской области на медицинском контроле остаются более 6,5 тысячи человек, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 30 июня в региональном правительстве.
По обновлённым данным, под наблюдением находятся 6 698 человек. Из них 6 679 жителей Дона остаются на самоизоляции дома.
Медицинский контроль сняли с 61,5 тысячи дончан. Так, за весь эпидемиологический период наблюдением специалистов были охвачены порядка 68,7 тысячи человек.
Как сообщалось ранее, с 1 августа власти Ростовской области планируют снятие очередных ограничений. В начале следующего месяца взрослая часть населения сможет проходить диспансеризацию и медостмотр в определённых учреждениях. Ранее работу возобновили музеи, выставочные залы, бассейны, спа-салоны, салоны красоты, торговые центры.