На Дону под медицинским контролем с подозрением на COVID-19 остаются 6 496 человек

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В Ростовской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 6 496 человек. Об этом 29 июля сообщили на официальном портале регионального правительства.Дистанционно проверяется состояние здоровья 6 477 дончан. В настоящее время они остаются дома и соблюдают режим самоизоляции. Медики прозванивают по телефону жителям, у которых есть подозрение на опасный вирус, и удостоверяются в том, что они соблюдают ограничительные меры.Медицинское наблюдение в Ростовской области снято с 61,5 тысячи человек. За весь период пандемии COVID-19 контролем специалистов были охвачены порядка 67,5 тысячи дончан.Напомним, 1 августа власти планируют вернуть к работе диспансеры и центры медосмотра взрослых жителей региона. Ранее открылись музеи, выставочные залы и культурные клубы.