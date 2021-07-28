В Ростовской области заключённый напал на охранника колонии. Происшествие случилось 23 июля в Новочеркасской ИК-14 на улице Макаренко, 60. Однако известно об этом стало только сейчас.По предварительным данным, 35-летний мужчина в компании неизвестных заключённых перекрыл проход в жилую зону. На требования сотрудников ФСИН прекратить противоправные действия злоумышленник ответил ударом по голове. Нападавшего схватили.По данным СУ СКР по Ростовской области, заключённого будут снова судить по статье «Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».Если вину подозреваемого получится доказать в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.