На Дону парень, обвиняемый в поджоге машины судьи, пойдет под суд
В Каменске-Шахтинском 20-летний парень предстанет перед судом. Его обвиняют в поджоге машины местного судьи.
ЧП случилось в центре города в ночь на 19 января. «БМВ-316» подожгли на парковке. Машина сгорела дотла. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнюю «Киа Оптима». По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».
Как выяснилось, преступление организовал 26-летний местный житель, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Парень не согласился с приговором судьи и решил ему отомстить. Он передал информацию о марке и госномере машины должностного лица нескольким знакомым и попросил поджечь авто.
Двух подозреваемых 24 и 25 лет сразу же объявили в розыск. Через несколько месяцев в Ростове правоохранители обнаружили белую «Тойоту», на которой, предположительно, передвигался один из них. Машина со следами крови стояла в Кумженской роще. На месте обнаружили патроны огнестрельного оружия и следы на земле, которые вели к реке. Вероятно, парень решил имитировать собственное убийство.
Вскоре подозреваемых нашли и заключили под стражу. Еще одного пособника задержали раньше. Он предстанет перед судом.
- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.