В Ростове в Кумженской роще нашли машину со следами крови
В Ростове-на-Дону в Кумженской роще нашли машину со следами крови. Белую машину «Тойота Камри» обнаружили вечером 2 апреля.
Прибывшие на место правоохранители заметили патроны огнестрельного оружия. Однако тело пострадавшего или жертвы нигде не оказалось. Судя по следам на земле, человека могли сбросить в реку.
- Прибывшие на место водолазы организовали прочесывание реки, - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.
В конце января 2020 года полиция объявила в розыск одного из возможных поджигателей авто в Каменске-Шахтинске. Припаркованные машины загорелись 19 января в переулке Астаховском. В ориентировке правоохранители указали, что 23-летний Масум Асадов может передвигаться по донскому региону на белом автомобиле «Тойота Камри».