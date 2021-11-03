На Дону отменили часть коронавирусных ограничений с 8 ноября

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В донском регионе отменили часть коронавирусных ограничений с 8 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября.После того как нерабочая неделя закончилась, в Ростове и других городах области снова открылись ряд заведений. Это коснулось кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, соляриев, салонов красоты, стоматологий, ветеринарных клиник и букмекерских контор. Также возобновили свою работу все заведения общепита, но теперь посетители смогут прийти в них только с 6:00 до 21:00.Отметим, что зрительные залы можно заполнять всего на 50%. Фитнес-центры, спортзалы и катки разрешено заполнять из расчета 4 квадрата на человека, бассейны — 10 кв. м на человека, а аквапарки — 5 кв. м.Важным нововведением является то, что теперь попасть во все вышеперечисленные места и торговые центры можно только по QR-коду или при наличии справки о перенесенном заболевании. Ранее в этом списке был отрицательный ПЦР-тест, но его власти решили исключить.