Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону отменили часть коронавирусных ограничений с 8 ноября

На Дону отменили часть коронавирусных ограничений с 8 ноября

В донском регионе отменили часть коронавирусных ограничений с 8 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября.

После того как нерабочая неделя закончилась, в Ростове и других городах области снова открылись ряд заведений. Это коснулось кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, соляриев, салонов красоты, стоматологий, ветеринарных клиник и букмекерских контор. Также возобновили свою работу все заведения общепита, но теперь посетители смогут прийти в них только с 6:00 до 21:00.

Отметим, что зрительные залы можно заполнять всего на 50%. Фитнес-центры, спортзалы и катки разрешено заполнять из расчета 4 квадрата на человека, бассейны — 10 кв. м на человека, а аквапарки — 5 кв. м.

Важным нововведением является то, что теперь попасть во все вышеперечисленные места и торговые центры можно только по QR-коду или при наличии справки о перенесенном заболевании. Ранее в этом списке был отрицательный ПЦР-тест, но его власти решили исключить.
Фото:ugra.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.