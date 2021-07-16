В Ростовской области от коронавируса выздоровели 285 человек за сутки

От коронавируса выздоровели еще 285 человек в Ростовской области. Всего с начала пандемии по 19 июля инфекцию побороли 93 686 человек.В стационарах находятся 2 980 человек. За минувшие выходные это число увеличилось более чем на 200. К аппаратам ИВЛ подключены 276 жителей донского региона. Из них 28 находятся в тяжелом состоянии. Их организмы обеспечивают кислородом с помощью трахейных трубок. Чтобы такие пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.Как правило, к такому виду обеспечения кислорода прибегают только в крайних случаях, когда все остальные варианты не помогают, в частности, когда объем поражения легких составляет более 75%.Еще 248 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они могут самостоятельно двигаться, а кислород получают через специальные маски и мундштуки.