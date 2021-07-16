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В Ростовской области от коронавируса выздоровели 285 человек за сутки

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 285 человек за сутки
От коронавируса выздоровели еще 285 человек в Ростовской области. Всего с начала пандемии по 19 июля инфекцию побороли 93 686 человек.

В стационарах находятся 2 980 человек. За минувшие выходные это число увеличилось более чем на 200. К аппаратам ИВЛ подключены 276 жителей донского региона. Из них 28 находятся в тяжелом состоянии. Их организмы обеспечивают кислородом с помощью трахейных трубок. Чтобы такие пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.

Как правило, к такому виду обеспечения кислорода прибегают только в крайних случаях, когда все остальные варианты не помогают, в частности, когда объем поражения легких составляет более 75%.

Еще 248 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они могут самостоятельно двигаться, а кислород получают через специальные маски и мундштуки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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