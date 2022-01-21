На Дону от коронавируса вылечили еще 274 пациентов

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В донском регионе от COVID-19 вылечили еще 274 пациентов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 22 января.Большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме, с симптомами ОРВИ: головная боль, повышенная температура тела, слабость, сонливость. Многие отмечают у себя потерю запаха и вкусовых рецепторов, однако они могут не восстановиться даже после выздоровления.Однако не все пациенты переносят болезнь легко. Некоторым приходится лежать в стационарах - на аппаратах с искусственным кислородом.Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области выявили более 203 тысяч заболевших.