На Дону от коронавируса излечились 1 111 человек
В Ростовской области каждый день несколько десятков пациентов, излечившихся от коронавируса, выписывают из больниц. В общей сложности, по состоянию на 22 мая, болезнь преодолели уже 1 111 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
На Дону за весь период выявили 3 064 инфицированных, таким образом, активных больных сейчас — 1 953. Среди них есть как дети, так и пенсионеры. Пациенты младшего возраста переносят болезнь легко. Намного тяжелее приходится пожилым, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями. К сожалению, большая доля смертельных случаев приходится именно на людей старшего поколения. С момента выявления первого случая заражения в области жертвами коронавируса стали 34 пациента.