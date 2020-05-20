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На Дону от коронавируса излечились 1 111 человек

На Дону от коронавируса излечились 1 111 человек
В Ростовской области каждый день несколько десятков пациентов, излечившихся от коронавируса, выписывают из больниц. В общей сложности, по состоянию на 22 мая, болезнь преодолели уже 1 111 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

На Дону за весь период выявили 3 064 инфицированных, таким образом, активных больных сейчас — 1 953. Среди них есть как дети, так и пенсионеры. Пациенты младшего возраста переносят болезнь легко. Намного тяжелее приходится пожилым, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями. К сожалению, большая доля смертельных случаев приходится именно на людей старшего поколения. С момента выявления первого случая заражения в области жертвами коронавируса стали 34 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области излечились от коронавируса

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