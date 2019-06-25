На Дону осудили полицейского за избиение мужчины





В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор сотруднику полиции за избиение мужчины металлическим стулом.



В 2016 году пострадавший освободился из мест лишения свободы. За ним был установлен административный надзор. Когда участковый в очередной раз пришёл с проверкой, между мужчинами завязался конфликт.



Полицейский заковал подопечного в наручники и доставил в отдел полиции. Там он несколько раз сильно ударил его ногами и руками, затем взял металлический стул и ударил им мужчину по голове.

- Полицейский совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав пострадавшего, - прокомментировал прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев. - Он признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий».



Сотруднику полиции назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.