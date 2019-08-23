Останки советского солдата с набором оружия обнаружили в Ростовской области



При исследовательских работах в Ростовской области специалисты обнаружили останки бойца Красной армии. О новой находке 26 августа рассказали в поисковом объединении «Миус-фронт».



Солдат лежал в стрелковой ячейке, из которой прикрывал огнём своих боевых товарищей — рядом со скелетом находились десятки стреляных гильз.



- Ожидая атаки немецких войск, он приготовил гранаты и бутылки с зажигательной смесью, - рассказал руководитель объединения Андрей Кудряков. - Под боком лежал штык на случай рукопашного боя.



Увы, перед началом атаки гитлеровцы накрыли минами и снарядами окоп, где находились красноармейцы. Солдат был тяжело ранен. Поисковики предполагают, что для того, чтобы не попасть в плен, он подорвал себя гранатой. На скелете видно, что его грудь и кости таза оказались сильно повреждены.



Напомним, несколькими днями ранее на линии Миус-фронта нашли медаль «За отвагу», которая принадлежала бойцу, погибшему во время Великой Отечественной войны. Она лежала в немецком окопе и принадлежала солдату Красной армии, отражавшему атаку врага. На медали выбит номер, благодаря которому поисковики надеются установить личность её владельца. Не исключено, что им является найденный солдат, так как награда лежала буквально в 50 сантиметрах от него.



Сейчас запрос направлен в центральный архив Министерства Обороны России. Если удастся узнать имя героя, специалисты займутся поиском его родственников.



Фото: поисковое объедение «Миус-фронт»