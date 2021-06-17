Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону коронавирусом заразились еще 159 человек

На Дону коронавирусом заразились еще 159 человек
На Дону коронавирусом заразились еще 159 жителей. Такие данные 19 июня приводит правительство региона. За все время пандемии в Ростовской области было выявлено 97 187 случаев заражения COVID-19.

Новые заболевшие – жители 31 города и района. Большинству из них – от 18 до 45 лет. Немногим меньше тех, кому от 46 до 65 лет.

Уже 90% всех заразившихся выздоровели, в том числе 190 человек – за последние сутки. Не смогли перенести заболевание 4 610 жителей.

Продолжают лечение 3 519 человек. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной вентиляции легких, находятся 12 пациентов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.