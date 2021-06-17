На Дону коронавирусом заразились еще 159 человек

На Дону коронавирусом заразились еще 159 жителей. Такие данные 19 июня приводит правительство региона. За все время пандемии в Ростовской области было выявлено 97 187 случаев заражения COVID-19.Новые заболевшие – жители 31 города и района. Большинству из них – от 18 до 45 лет. Немногим меньше тех, кому от 46 до 65 лет.Уже 90% всех заразившихся выздоровели, в том числе 190 человек – за последние сутки. Не смогли перенести заболевание 4 610 жителей.Продолжают лечение 3 519 человек. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной вентиляции легких, находятся 12 пациентов.