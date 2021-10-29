Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону ищут 39-летнего мужчину

На Дону ищут 39-летнего мужчину
В донском регионе ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину. 19 сентября Алексей Андреев выехал из города Юрьев - Польский во Владимирскую область. После этого он правился в Москву и должен был прибыть в Дагестан. При этом, в конечный пункт он не прибыл.

Волонтеры считают, что он мог заехать в Ростовскую область. Его рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

В день пропажи на Алексее была надета темно-синяя спортивная кофта, джинсы, темно-синя футболка и черные кроссовки. С собой у мужчины была спортивная сумка и рюкзак.

Если вы видели алексея, то сообщите об этом по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
Фото Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.