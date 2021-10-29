На Дону ищут 39-летнего мужчину

Фото Лиза Алерт.

В донском регионе ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину. 19 сентября Алексей Андреев выехал из города Юрьев - Польский во Владимирскую область. После этого он правился в Москву и должен был прибыть в Дагестан. При этом, в конечный пункт он не прибыл.Волонтеры считают, что он мог заехать в Ростовскую область. Его рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.В день пропажи на Алексее была надета темно-синяя спортивная кофта, джинсы, темно-синя футболка и черные кроссовки. С собой у мужчины была спортивная сумка и рюкзак.Если вы видели алексея, то сообщите об этом по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.