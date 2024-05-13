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В небе над Ростовской областью раздались громкие звуки, похожие на взрывы. О грохоте сообщают жители городов Донецка и Каменска-Шахтинского.Жуткий звук переполошил горожан 13 мая около 11:00. По их словам, раздалась серия взрывов. Звуковая волна была настолько мощной, что в домах задребезжали стекла, у машин сработала сигнализация.Официального комментария о случившемся пока нет. Местные жители предположили, что источником звука стала работа системы ПВО (прим. — противовоздушной обороны). После грохота на небе появились белые следы, которые свойственно оставлять боеприпасам.