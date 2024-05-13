Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Семья из Ростовской области попала в смертельную аварию на Ставрополье

Семья из Ростовской области попала в смертельную аварию на Ставрополье
В Ставропольском крае случилось смертельное ДТП с участием жителей Ростовской области. Трагедия произошла 12 мая в Красногвардейском округе около 16:00.

Предварительно, под селом Новомихайловским 78-летний водитель «ВАЗ-21140» ехал со второстепенной дороги на трассу Ставрополь – Красногвардейское. В пути пенсионер не пропустил «Фольксваген», в салоне которого была семья с трехлетним ребенком из Ростовской области. На большой скорости отечественное авто съехало в поле и завалилось на бок.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель ВАЗа скончался на месте. К счастью, жители донского региона в ДТП не пострадали.
Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.