Семья из Ростовской области попала в смертельную аварию на Ставрополье

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае случилось смертельное ДТП с участием жителей Ростовской области. Трагедия произошла 12 мая в Красногвардейском округе около 16:00.Предварительно, под селом Новомихайловским 78-летний водитель «ВАЗ-21140» ехал со второстепенной дороги на трассу Ставрополь – Красногвардейское. В пути пенсионер не пропустил «Фольксваген», в салоне которого была семья с трехлетним ребенком из Ростовской области. На большой скорости отечественное авто съехало в поле и завалилось на бок.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель ВАЗа скончался на месте. К счастью, жители донского региона в ДТП не пострадали.