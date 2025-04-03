Арестован руководитель ростовского оборонительного предприятия НПО «Горизонт»

Фото: НПО «Горизонт»

Генеральный директор ростовского предприятия НПО «Горизонт» стал фигурантом уголовного дела. Дмитрия Хохлова подозревают по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».В региональном УФСБ заявили, что руководитель умышленно включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Таким образом, себестоимость продукции была завышена более чем на 12 миллионов рублей.ООО «Научно-производственное объединение «Горизонт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1995 году. С 2023 года предприятие занимается разработкой систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.