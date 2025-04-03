Арестован руководитель ростовского оборонительного предприятия НПО «Горизонт»
Генеральный директор ростовского предприятия НПО «Горизонт» стал фигурантом уголовного дела. Дмитрия Хохлова подозревают по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».
В региональном УФСБ заявили, что руководитель умышленно включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Таким образом, себестоимость продукции была завышена более чем на 12 миллионов рублей.
ООО «Научно-производственное объединение «Горизонт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1995 году. С 2023 года предприятие занимается разработкой систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.