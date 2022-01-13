На Дону еще 12 жителей региона скончались от коронавируса

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В Ростовской области продолжают фиксировать случаи смерти от коронавируса. За минувшие сутки опасная инфекция унесла жизни 12 человек, сообщает региональное правительство.По данным на 15 января, скончались шесть мужчин и шесть женщин старше 60 лет. Все они имели хронические заболевания, среди которых - ожирение, онкология, сахарный диабет и проблемы с сердцем. А всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 9 876 человек, среди умерших есть и дети.Растет и общее количество зараженных вирусом. Еще 449 жителей Дона заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирус перенесли 199 103 жителя Ростовской области. Почти 90% из этого числа уже победили заболевание и вакцинируются.