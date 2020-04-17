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Количество дончан с коронавирусом в тяжёлом состоянии выросло до пяти

Количество дончан с коронавирусом в тяжёлом состоянии выросло до пяти
В Ростовской области ухудшилось состояние нескольких пациентов с коронавирусом. Об этом 21 апреля рассказала министр здравоохранения региона.

Ещё утром сообщалось, что в тяжёлом состоянии находятся два человека. В течение дня их количество увеличилось до пяти. При этом состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое. Министр отметила, что он не безнадёжный — заболевшего можно спасти. Сейчас за его жизнь сражаются медики. Все пятеро подключены в аппаратам искусственной вентиляции, четыре человека находятся в сознании.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в области коронавирусной инфекцией заразились 346 человек. Излечились 15 человек.

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