В Новочеркасске следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары в пожаре в многоэтажке

В Новочеркасске следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре супружеской пары, сообщила 2 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.Напомним, пожар произошел около девяти часов вечера 1 сентября в одной из квартир дома № 188Б. В этот момент в квартире были супруги - 53-летний мужчина и 42-летняя женщина. Огонь тушили 25 спасателей на семи единицах техники.Обстоятельства гибели пары выясняются. После проверки будет принято процессуальное решение.