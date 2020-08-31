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В Новочеркасске следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары в пожаре в многоэтажке

В Новочеркасске следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары в пожаре в многоэтажке
В Новочеркасске следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре супружеской пары, сообщила 2 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, пожар произошел около девяти часов вечера 1 сентября в одной из квартир дома № 188Б. В этот момент в квартире были супруги - 53-летний мужчина и 42-летняя женщина. Огонь тушили 25 спасателей на семи единицах техники.

Обстоятельства гибели пары выясняются. После проверки будет принято процессуальное решение.

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