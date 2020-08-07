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На Дону большинство инфицированных COVID-19 за сутки — это граждане от 46 лет

На Дону большинство инфицированных COVID-19 за сутки — это граждане от 46 лет
Граждане в возрасте от 46 до 65 лет составляют большую часть инфицированных вирусом COVID-19 за последние сутки в донском регионе (44,4%). Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 11 августа, новыми зараженными стали 126 дончан, среди которых людей в возрасте от 18 до 45 лет — 27%, от 66 до 79 лет — 19%, детей — 3,2%. Жителей Ростовской области старше 80 лет — всего 6,4%.

С начала пандемии на Дону зафиксирован 14 361 случай заражения коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 достигло 268 пациентов, включая семерых скончавшихся за прошедшие 24 часа.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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