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В Ростовской области 209 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ

В Ростовской области 209 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ

В Ростовской области 209 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции. Их легкие поражены более чем на 50%, и они не могут дышать естественным способом. Об этом сообщили в региональном Правительстве.

По данным Роспотребнадзора на 4 апреля, 24 инфицированных получают помощь инвазивно. Их организмы снабжаются кислородом через специальную трубку, помещенную в трахею.

Еще 185 человек дышат неинвазивно. Их состояние не такое тяжелое, поэтому им достаточно аппаратной поддержки лишь на вдохе через маску, шлем или мундштук.

Напомним, к аппаратам ИВЛ подключают тех пациентов, у кого уровень кислорода в крови менее 90%. Таким зараженным становится трудно дышать, и медицинское оборудование дает им время на борьбу с заболеванием.

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