На Дону 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Увеличилось количество пациентов с коронавирусом в Ростовской области, находящихся в тяжёлом состоянии. По состоянию на 4 мая их 13. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, за их жизни борются врачи.
Напомним, всего по состоянию на утро понедельника в области – 1 263 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки положительные результаты тестов получили 85 человек в 20 населённых пунктах. За весь период в регионе от COVID-19 скончались десять человек. Все они имели сопутствующие заболевания, в нескольких случаях пациенты слишком поздно обратились за медицинской помощью.
Напомним, что большая часть случаев заражения контактные, ещё около трети – завезённые.