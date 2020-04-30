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На Дону 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

На Дону 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Увеличилось количество пациентов с коронавирусом в Ростовской области, находящихся в тяжёлом состоянии. По состоянию на 4 мая их 13. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, за их жизни борются врачи.

Напомним, всего по состоянию на утро понедельника в области – 1 263 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки положительные результаты тестов получили 85 человек в 20 населённых пунктах. За весь период в регионе от COVID-19 скончались десять человек. Все они имели сопутствующие заболевания, в нескольких случаях пациенты слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Напомним, что большая часть случаев заражения контактные, ещё около трети – завезённые.

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