На букеты власти Ростовской области потратят почти 1,5 миллиона рублей

Фото: Rostov.ru.

Правительство Ростовской области закупает букеты на ближайший год. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок.От подрядчика требуется доставка живых цветов (гвоздик), композиций и губернаторских букетов. Цветы должны быть свежими и немятыми.Всего в течение года понадобится 418 гвоздик стоимостью по 83 рубля и 210 губернаторских букетов. Ценник на последние куда больше: от четырех до восьми тысяч рублей.Контракт рассчитан до 24 ноября 2024 года. Общая стоимость доставки цветов составит почти 1,5 миллиона рублей. Оплачивать услугу будут за счет средств бюджета региона.