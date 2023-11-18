На букеты власти Ростовской области потратят почти 1,5 миллиона рублей
Правительство Ростовской области закупает букеты на ближайший год. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок.
От подрядчика требуется доставка живых цветов (гвоздик), композиций и губернаторских букетов. Цветы должны быть свежими и немятыми.
Всего в течение года понадобится 418 гвоздик стоимостью по 83 рубля и 210 губернаторских букетов. Ценник на последние куда больше: от четырех до восьми тысяч рублей.
Контракт рассчитан до 24 ноября 2024 года. Общая стоимость доставки цветов составит почти 1,5 миллиона рублей. Оплачивать услугу будут за счет средств бюджета региона.