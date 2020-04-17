Новые случаи заболевания COVID-19 выявили на 17 территориях Ростовской области
На новых территориях Ростовской области регистрируют случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 60 заболевших в 17 населённых пунктах. Об этом сообщили в правительстве региона. За весь период на Дону заболели 292 человека.
В Донецке поставили больше всего диагнозов - 15, в Ростове-на-Дону - 13, в Батайске - 5, в Сальском районе - 4, в Шахтах, Белокалитвинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах - по 3,в Семикаракорском районе и Зверево - по 2, в Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Ремонтненском, Азовском, Целинском и Шолоховском районах - по 1. Болезнь "охватила" уже десятки территорий Ростовской области.
Под медицинским наблюдением на Дону находятся 2 192 человека, большая часть из них (2 180) - дома на самоизоляции.