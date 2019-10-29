Жителя Ростовской области, изнасиловавшего 7-летнюю девочку, приговорили к тюрьме особого режима



Мужчина из Ростовской области, изнасиловавший маленькую девочку, отправился в колонию особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан 30 октября. Приговор огласил Кировский районный суд Махачкалы.



Вопиющий случай произошёл в декабре 2018 года. Подонок ехал за рулём своей машины, когда увидел семилетнюю девочку, гуляющую на улице. Мужчина остановился и подозвал малышку, предложив ей поесть фруктов. Школьница согласилась и, недолго думая, села в машину к незнакомцу. Отморозок отвёз её к себе домой и изнасиловал. Вскоре о произошедшем узнали родители девочки. Они написали заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали.



Приговором Кировского районного суда Махачкалы ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.



В тюрьмы особого режима отправляют мужчин-рецидивистов, совершивших особо опасные преступления. Там содержатся люди, осуждённые к пожизненному лишению свободы, или же те, кому смертную казнь в порядке помилования заменили тюремным заключением.