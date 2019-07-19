Монгольский языческий амулет был найден в Азове



При раскопках в Азове археологи нашли древний языческий амулет. Онгон — такое название носит находка — являлся атрибутом средневековых монголов. Он представлял собой медную пластину в форме человечка и служил вместилищем духов предков.



В местном музее-заповеднике отметили, что онгон выполнен очень аккуратно и изображает воина в шлеме. За всё время исследования средневекового Азака это уже 20-я подобная находка. В центральной части города она стала второй по счёту.



- Эти онгоны позволяют затронуть вопрос, какая же нация была титульной в Золотой Орде, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - До сих пор является спорным вопрос, сколько же монголов проживало на территории Золотой Орды.



Отмечается, что даже в провинциальном Азаке, в письменных источниках которого не говорится о большой концентрации монголов, был найден уже 20-й онгон.