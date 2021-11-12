Прокуратура проводит проверку после ДТП с погибшим школьником в Шахтах

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Надзорное ведомство проводит проверку после ДТП с погибшим школьником в Шахтах. Мальчик попал под колеса легковушки вечером 15 ноября на улице Заводской.- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего водителя. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.Напомним, 17-летний парень взял «Ладу Приору» без спроса родителей и поехал кататься по городу. На пешеходном переходе он не заметил школьника, который переходил проезжую часть, и сбил его. Удар был такой силы, что мальчик отлетел на несколько метров. Пешеход получил травмы, от которых погиб на месте.