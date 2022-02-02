Компания из Москвы с одним сотрудником в штате поставит в Ростовскую область лекарство от COVID-19
Минздрав Ростовской области определился с поставщиком антибиотика для пациентов с коронавирусом. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.
Тендер выиграла фармкомпания из Москвы. По данным сайта synapsenet.ru, ООО «Символ» существует чуть больше двух лет и является микропредприятием. В штат входит всего один сотрудник, который и займется поставками.
Как сообщал Rostov.ru, лекарство необходимо АО «Ростовоблфармация», расположенному в Мясниковском районе. Компания представляет собой сеть аптек в донском регионе. Антибиотик «Колистин» может использоваться в комплексном лечении бактериальных осложнений, вызванных коронавирусом. По информации сайта covidlek.ru, к ним относятся ларингит, трахеит, бронхит, бактериальная пневмония, конъюнктивит и другие заболевания. «Колистин» многие СМИ назвали антибиотиком последней надежды, отметив его эффективность в борьбе со смертельными инфекциями.
Фармкомпании «Символ» предстоит направить в аптеки порядка 174,7 граммов порошка, который понадобится для приготовления раствора. Изначально его собирались приобрести за 2,8 миллиона рублей. Однако поставщик предложил более низкую стоимость. Антибиотик обойдется областному бюджету в 1,3 миллиона рублей. Поставки планируются в течение всего 2022 года.