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Минздрав Ростовской области закупает сильный антибиотик для заболевших коронавирусом

Минздрав Ростовской области закупает сильный антибиотик для заболевших коронавирусом
Министерство здравоохранения Ростовской области ищет подрядчика, который обеспечит аптеки одним из сильнейших антибиотиков. Информация о том, что в аптеки намерены поставить «Колистин», опубликована на сайте государственных закупок.

В документах указано, что лекарство необходимо АО «Ростовоблфармация», расположенному в Мясниковском районе на автодороге Ростов - Новошахтинск. Эта компания - сеть аптек в донском регионе. «Колистин», как и другие антибиотики, может использоваться в комплексном лечении бактериальных осложнений, вызванных коронавирусом. По информации сайта covidlek.ru, к ним относятся ларингит, трахеит, бронхит, бактериальная пневмония, конъюнктивит и другие заболевания. «Колистин» многие СМИ назвали антибиотиком последней надежды, отметив его эффективность в борьбе со смертельными инфекциями.

В аптеку поставят порядка 174,7 грамма порошка, необходимого для приготовления раствора. Это количество обойдется Минздраву региона в 2,8 миллиона рублей областного бюджета. Поставки планируются в течение всего 2022 года.
Фото: www.pinterest.cl.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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