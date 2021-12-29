Минздрав Ростовской области закупает сильный антибиотик для заболевших коронавирусом

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Министерство здравоохранения Ростовской области ищет подрядчика, который обеспечит аптеки одним из сильнейших антибиотиков. Информация о том, что в аптеки намерены поставить «Колистин», опубликована на сайте государственных закупок.В документах указано, что лекарство необходимо АО «Ростовоблфармация», расположенному в Мясниковском районе на автодороге Ростов - Новошахтинск. Эта компания - сеть аптек в донском регионе. «Колистин», как и другие антибиотики, может использоваться в комплексном лечении бактериальных осложнений, вызванных коронавирусом. По информации сайта covidlek.ru, к ним относятся ларингит, трахеит, бронхит, бактериальная пневмония, конъюнктивит и другие заболевания. «Колистин» многие СМИ назвали антибиотиком последней надежды, отметив его эффективность в борьбе со смертельными инфекциями.В аптеку поставят порядка 174,7 грамма порошка, необходимого для приготовления раствора. Это количество обойдется Минздраву региона в 2,8 миллиона рублей областного бюджета. Поставки планируются в течение всего 2022 года.