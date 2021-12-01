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Медики выявили случаи заболевания коронавирусом во всех муниципалитетах Дона

Медики выявили случаи заболевания коронавирусом во всех муниципалитетах Дона
В Ростовской области коронавирусом заболели жители всех городов и районов. За сутки со 2 по 3 декабря диагноз подтвердился у 655 человек. Большинство из них (191 человек) - жители донской столицы. В Таганроге инфекцию подхватили 37 человек, в Шахтах - 35, в Волгодонске - 29, а в Новочеркасске - 23.

Еще 19 новых пациентов с коронавирусом появились в Аксайском районе, 16 - в Неклиновском и по 15 - в Азовском, Красносулинском, Миллеровском и городе Новошахтинске. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 12 жителей Батайска, 11 - Каменска-Шахтинского и по 10 человек из Белокалитвинского и Зимовниковского районов.

На территории Каменского, Мясниковского, Песчанокопского, Константиновского, Сальского районов, Азова и Гуково заразились по девять жителей. В Морозовском и Тарасовском - по восемь, а в Октябрьском, Семикаракорском и Кагальницком - по семь. Также инфекцию обнаружили у шести человек, проживающих в Егорлыкском, Цимлянском, Тацинском, Веселовском, Чертковском районах.

В Орловском, Зерноградском районах и Донецке заболели по пять человек. Пациентами с COVID-19 стали по четыре человека из Обливского, Милютинского, Волгодонского, Родионово-Несветайского и Ремонтненского районов. В Мартыновском, Багаевском, Пролетарском, Шолоховском, Целинском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском, Боковском районах и Зверево - по трое зараженных.

В числе инфицированных оказались по двое жителей Кашарского, Усть-Донецкого, Заветинского и Дубовского районов. Меньше всего случаев заболевания выявили в Куйбышевском и Советском. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку.

Общее число зараженных достигло 177 498 человек. По информации регионального правительства, более 85% из них уже выздоровели.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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