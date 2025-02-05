Сайт администрации Ростова заработал спустя почти два дня

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Сайт администрации Ростова-на-Дону был недоступен почти двое суток из-за кибератаки. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Александр Скрябин.Проблемы с функционированием платформы возникли 3 февраля. Жители города не могли открыть ни главную страницу, ни другие разделы. Специалисты по информационным технологиям работали над тем, чтобы вернуть доступ к ресурсу.Через почти двое суток работа интернет-ресурса была восстановлена.Важно подчеркнуть, что в тот же день перестал работать сайт правительства Ростовской области. Однако уже на следующий день его работа была восстановлена.