Ливень и сильный ветер обрушится на Ростовскую область в ближайшие сутки
На Ростовскую область надвигаются сложные метеорологические условия. Об этом порталу Rostov.ru сообщила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.
Знойная погода сменится похолоданием и осадками 29 июля. При прохождении фронта в регионе ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Порывы будут достигать 14-18 метров в секунду.
В непогоду температура упадет на несколько градусов. Ночью воздух прогреется до +18...+25 градусов, а вот днем вернется жара - от +30...+35 градусов. В некоторых районах столбики покажут до +38 градусов и выше.
Осадки будут краткосрочными. Уже в начале августа в Ростовскую область вернется жара. Ветер принесет в регион теплые воздушные массы, что ознаменуется повышением температуры. Ночная температура в первые дни августа достигнет +26 градусов. Днем воздух прогреется до +36...+40 градусов и выше.