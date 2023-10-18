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Лейтенант из города Таганрога погиб в спецоперации

Лейтенант из города Таганрога погиб в спецоперации
Лейтенант из города Таганрога получил смертельное ранение в зоне СВО. 26-летний Александр Буянов погиб в ходе выполнения боевой задачи. Детали его смерти не рассекречиваются.

Не исключено, что офицера посмертно представят к награде. У таганрожца осталась жена.
Фото: Соцсети.
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