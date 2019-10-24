Команда из Лондона снимает в Ростове фильм «О любви»



В Ростове идут съёмки романтического фильма о любви. Картину снимает команда из Лондона.



Молодой продюсер и сценарист Ашот Казарян снимает полнометражный фильм про любовь и взаимоотношения. По сюжету главный герой Саша приезжает с родителями в санаторий. Его мама мечтает об успешной карьере сына. Но он не выпускает из рук гитару и желает стать артистом. Его поддерживает худрук, который помогает воплотить мечту в жизнь.



Находясь на отдыхе, Саша знакомится с Полиной, которая работает инструктором по аэробике в санатории. Молодые люди влюбляются друг в друга. На фоне этого парень продолжает искать своё предназначение в жизни.

- Изначально фильм планировался в жанре мюзикла, так как музыкальное сопровождение играет в нем большую роль, - рассказал Ашот Казарян DonDay.ru. - Из-за сложностей в съёмках сцен с песнями многое пришлось удалить.



Фильм получил своё название из одноимённой песни-саундтрека «О любви», написанной специально для фильма. Герой также будет исполнять композиции, но это не будут полноценные клипы, а скорее, зарисовки.







Город для съёмок выбрали не случайно. Ростов – родина продюсера Ашота Казаряна. Здесь живут его родители, и он часто навещает их.

Ключевой локацией для фильма стал один из санаториев города. Основная работа уже завершена. Остались досъёмки.

– Думаю, что по итогу у нас будет примерно 70 минут претендующего на полный метр фильма. В ближайшее время у нас будет готов трейлер, и мы представим его экспертам, чтобы побороться за его полноценные съемки и выход на большой экран, - рассказал продюсер.

Это первая пробная полнометражная работа молодой команды: продюсера Ашота Казаряна, режиссера Юрия Шарова и его помощника Артура Оганесова. Коллектив уже успел принять участие в нескольких кинофестивалях и победить в иностранном конкурсе British Independent Film Festival с работой Beyond These Shores.



Стоит добавить, что сценарий и задумку фильма «О любви» высоко оценили специалисты кинокомпании «Марс Медиа», которая работала над картиной «Т-34». Для молодого продюсера Ашота Казаряна, снимающего первый в своей жизни полнометражный фильм, это дорогого стоит.



