Киностудия Никиты Михалкова снимает в Таганроге фильм-катастрофу про спасателей



В Таганроге начались съёмки фильма-катастрофы «Огонь» про тушение масштабных природных пожаров. Картину снимает студия Никиты Михаловка «Тритэ».



Главные герои фильма - шесть спасателей, которые работают в самом эпицентре происшествия, спасают людей, рискуя собственной жизнью. Ещё одним участником съёмки станет лучшая в мире машина для тушения лесных пожаров – самолёт-амфибия Бе-200, который с 2008 года производится в Таганроге.



По словам представителя творческого объединения «Тритэ», лента будет наполнена зрелищными кадрами с захватывающими спецэффектами, массовыми сценами, сложными трюками.



В Таганроге основные съёмки пройдут в аэропорту «Таганрог-южный». Кроме Бе-200, в воздушных сценах примут участие самолёты Ил-62, Ан-26 и вертолёт Ми-8. Ими будут управлять профессиональные пилоты.

Съёмки также пройдут в Петрозаводске, республике Карелия, Санкт-Петербурге и Москве.



Главных героев сыграют известные актёры - Константин Хабенский, Виктор Добронравов и Александр Паль. По сюжету пожарные спасают от огненной стихии маленькую деревушку. В фильме будет показана работа «лесных пожарных» - работников федерального ведомства - ФБУ «Авиалесоохрана».



Режиссёром картины стал Алексей Нужный, известный зрителям по фильмам «Я худею» и «Громкая связь». На экраны лента выйдет в конце 2020 года.