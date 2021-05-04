Количество зараженных коронавирусом на Дону перевалило за 90 тысяч

В Ростовской области за последние сутки 208 человек подхватили коронавирус. С начала пандемии в регионе насчитывают более 90 тысяч инфицированных.По информации регионального правительства, на Дону числится 90 116 зараженных. Большая часть уже поборола инфекцию, однако ковидные госпитали не закрывают. В медучреждениях продолжают лечиться 1 588 пациентов. У них заболевание протекает в более сложной форме, чем у большинства инфицированных. Многие перенесли коронавирус в легкой форме или с симптомами ОРВИ.