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Количество зараженных коронавирусом на Дону перевалило за 90 тысяч

Количество зараженных коронавирусом на Дону перевалило за 90 тысяч
В Ростовской области за последние сутки 208 человек подхватили коронавирус. С начала пандемии в регионе насчитывают более 90 тысяч инфицированных.

По информации регионального правительства, на Дону числится 90 116 зараженных. Большая часть уже поборола инфекцию, однако ковидные госпитали не закрывают. В медучреждениях продолжают лечиться 1 588 пациентов. У них заболевание протекает в более сложной форме, чем у большинства инфицированных. Многие перенесли коронавирус в легкой форме или с симптомами ОРВИ.

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