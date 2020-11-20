Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области остается на значении 1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса по-прежнему держится на единице. Новые данные предоставило региональное правительство.По состоянию на 24 ноября показатель заболевших на 100 тысяч населения равен 906,1. Коэффициент распространения COVID-19 остается на уровне единицы. Несмотря на статичность этого значения на протяжении нескольких дней, в регионе все еще регистрируют по несколько сотен новых зараженных опасным вирусом. За минувшие сутки коронавирус подхватили 309 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии новую инфекцию выявили у 38 078 человек.Число жертв COVID-19 также продолжает расти. За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек: девять мужчин в возрасте от 45 до 79 лет и девять женщин от 64 до 77 лет. На счету опасной инфекции - жизни 1 221 человека.