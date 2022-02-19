Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,12

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 20 по 21 февраля он упал до 1,12. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить примерно одного здорового человека. Показатель заболеваемости COVID-19, напротив, набирает обороты. Он подскочил сразу на 93 единицы. Теперь он равен 7 072 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество пациентов с опасной инфекцией. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 3 977 жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 297 167 человек.Не уменьшается и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни шести человек. Как сообщили в региональном правительстве, общее количество умерших за период пандемии достигло 10 241.