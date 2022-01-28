Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,99

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса. По данным на 1 февраля, он достиг отметки 1,99. Ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить практически двух здоровых людей. Показатель заболевших увеличился на 57 единиц. Он составляет 5 229 на 100 тысяч населения.Растет и число жителей региона с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа медики зафиксировали 2 833 случая инфицирования. Большинство из них - среди молодежи от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 219 753 человека. По информации областного правительства, более 84% из них уже выздоровели.Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 10 037 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.