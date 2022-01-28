Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,99

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,99
В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса. По данным на 1 февраля, он достиг отметки 1,99. Ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить практически двух здоровых людей. Показатель заболевших увеличился на 57 единиц. Он составляет 5 229 на 100 тысяч населения.

Растет и число жителей региона с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа медики зафиксировали 2 833 случая инфицирования. Большинство из них - среди молодежи от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 219 753 человека. По информации областного правительства, более 84% из них уже выздоровели.

Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 10 037 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.