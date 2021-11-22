Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до отметки 0,99

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области впервые за долгое время упал до отметки ниже единицы. По данным на 24 ноября, этот показатель равен 0,99.Как правило, коэффициент показывает, сколько людей может заразить один инфицированный до самоизоляции. Последние несколько месяцев это значение не опускалось ниже единицы. Однако даже теперь, когда показатель снизился до 0,99, в регионе по-прежнему выявляют сотни случаев заражения COVID-19.За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 644 человека. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 171 647 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели, но медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, опасный вирус унес жизни 8 502 из них. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.