Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова подскочил до единицы

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области снова увеличился коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 0,94. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового человека.За сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 102 человека. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 376 473 жителя региона. Вместе с общим количеством зараженных растет и показатель заболеваемости. Сейчас он составляет 8 964 на 100 тысяч населения.По симптомам COVID-19 похож на ОРВИ или грипп. При этом заболевании тоже наблюдаются кашель, боль в горле, слабость и ломота в теле, сонливость, повышенная температура. Зачастую даже медики не сразу могут определить, чем именно заболел пациент. Поэтому важно сразу же делать ПЦР-тест на коронавирус. Это позволит раньше выявить болезнь и избежать осложнений.