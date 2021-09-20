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Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова подскочил до 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова подскочил до 0,99
В Ростовской области снова начал расти коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 21 по 22 сентября он увеличился до 0,99.

Показатель заболеваемости коронавирусом достиг 3 208 на 100 тысяч населения. Как правило, он находится в прямой зависимости от общего числа зараженных. За период пандемии количество людей с подтвержденным диагнозом достигло 134 766 человек. Из них 467 стали пациентами с COVID-19 за минувшие сутки.

Увеличилось и количество смертей среди инфицированных. Большинство случаев летальных исходов регистрируют среди пенсионеров. Однако иногда вирус забирает жизни детей и молодых людей. Например, летом 2020 года от COVID-19 скончался 12-летний мальчик. Через год от вируса скончались две 17-летние девушки. Всего с начала пандемии от тяжелых последствий болезни не стало 6 588 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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