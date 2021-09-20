Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова подскочил до 0,99

В Ростовской области снова начал расти коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 21 по 22 сентября он увеличился до 0,99.Показатель заболеваемости коронавирусом достиг 3 208 на 100 тысяч населения. Как правило, он находится в прямой зависимости от общего числа зараженных. За период пандемии количество людей с подтвержденным диагнозом достигло 134 766 человек. Из них 467 стали пациентами с COVID-19 за минувшие сутки.Увеличилось и количество смертей среди инфицированных. Большинство случаев летальных исходов регистрируют среди пенсионеров. Однако иногда вирус забирает жизни детей и молодых людей. Например, летом 2020 года от COVID-19 скончался 12-летний мальчик. Через год от вируса скончались две 17-летние девушки. Всего с начала пандемии от тяжелых последствий болезни не стало 6 588 человек.