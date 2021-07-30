Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 1,1

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области полторы недели держится на отметке 1,1. Показатель заболеваемости коронавируса продолжает расти. По данным на 3 августа, он равен 2 640 на 100 тысяч населения - на восемь единиц больше, чем в предыдущие сутки.Увеличилось и количество инфицированных. За минувшие сутки медики выявили 444 новых случая заражения среди жителей донского региона. Большинство из них - ростовчане от 18 до 66 лет. Всего с начала пандемии заболели 110 937 человек. Из них 5 259 не смогли побороть инфекцию. За последние сутки из жизни ушли 18 пациентов ковидных госпиталей в возрасте от 58 до 90 лет. По информации областного правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.